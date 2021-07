Lähipäevade ilm kuivusele olulist leevendust ei too

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 10-15, rannikul kuni 18 kraadi. Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal esineb vihmahooge laialdasemalt ning on äikesevõimalus. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 13, rannikul 15 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel loodesse. Sooja on 19-24 kraadi, sajupilvede all on jahedam.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikesevõimalus. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja kiirusega 4-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 11-16, rannikul kuni 18 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib hoovihma sadada. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul ulatuvad puhangud 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 kraadi.