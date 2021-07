Lähipäevil püsivad õhusooja maksimumid üle 30 kraadi

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib hoovihma sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 16-20, rannikul kuni 23 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tugevate puhangute oht. Sooja on 28-33 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 25 kraadi.

Reede öösel on vaialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja enamasti sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 17-23 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on äikese võimalus. Puhub loode- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 27-32, Soome lahe rannikul kuni 24 kraadi.