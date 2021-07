ILMATEENISTUS HOIATAB ⟩ Metsades püsib äärmiselt suur tuleoht, kuumarekordini on paar kraadi

Lõke. Foto on illustreeriv. FOTO: Marianne Loorents

Viies maakonnas on ilmateenistuse andmeil metsade tuleoht nädalavahetusel äärmiselt suur ning samal ajal on juulikuu kõigi aegade kuumarekordist puudu vaid paar kraadi. Olenemata kuumast suveilmast üle Eesti on saartel oodata ka äikest.