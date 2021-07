ÄIKESEKAART ⟩ Pealinna taevas on värvunud tumehalliks

Kagu-Eestis on saju tõenäosus väiksem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, saartel põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 24..30, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ringis.