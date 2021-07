Teisipäeval tuleb kuni 29 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril on sajuta, kuid vastu hommikut suureneb saartel ja läänerannikul hoovihma ja äikese võimalus. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 13-18, Lääne-Eestis kuni 21 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 3-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 18-20 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajupilvi Lääne-Eestis ning on äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-29, kohati rannikul ja sajupilvede all 22 kraadi.