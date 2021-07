KAART ⟩ Vaata supluskohtade vee kvaliteeti

Kaardilt saab ülevaate supluskohtadest, ujulatest ning basseini- ja suplusvee kvaliteedist. Võrreldes varasemaga on kaart kaasaegsem ja informatiivsem ning seda on mugavam kasutada.

Supluskohtades on vee puhtust võimalik määrata ka vaatluse abil. «Puhtuses on põhjust kahelda, kui vees on näha hulk mistahes hõljuvat materjali,» ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht. Näiteks nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga, lähedal on võimalikke reostusallikad – kanalisatsiooni väljalasketorud, sadamad, suured farmid jne.