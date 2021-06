Laupäeval tuleb kuni 26 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, on äikest ja sadu on paiguti tugev. Vastu hommikut saju tõenäosus väheneb ja kohati tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 15-20 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Laine kõrgus on 0,3-0,6 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja on äikest. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 17-19 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 21-26, rannikul kohati 18 kraadi.