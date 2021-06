ÄIKESEKAART ⟩ Vaata reaalajas, kuidas Poola piksetorm liigub Eesti poole

Eile õhtul kella 22.25 seisuga näitas radaripilt, et Lätist läheeb Eesti lõunapiirile aktiivne äikesekolle. «Lõunanaabrite juurest laekub teateid tugevatest tuulepuhangutest. Äike põhjustab tugevaid puhanguid, tugevat sadu ja võimalik on ka rahe,» märkis ilmajaam.

Öösel sadas Valgas 49,2 millimeetrit ja Tõlliste kandis lausa 52,4 millimeetrit äikesevihma. See tähendab, et ühe ööga tuli maha kogu kuu vihmanorm.

Reede päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-8, saartel puhanguti 13 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23-28, rannikul kohati ja sajupilvede all 20 kraadi ümber.