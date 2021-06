ÄIKESEKAART ⟩ Vaata reaalajas, kuidas äike üle Eesti liigub

Ilm on kuum ja niiske. Õhutemperatuur on päeval 26..32, Ida-Eestis kuni 35, sajupilvede all ja kohati rannikul 20 kraadi. Rekordid on endiselt ohus. Päeva peale nihkub külm front merelt Eestile üha lähemale - selle ees algab jõuline rünksajupilvede areng, ehk ilmateenistuse sõnul suureneb äikeseoht.