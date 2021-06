ILMABLOGI ⟩ Kunda võib üle lüüa sajandivanuse kuumarekordi, Läänemaal möllab äikesetorm

Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikest ja välistatud ei ole rahe. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 30 kuni 34 plusskraadi, rannikul kohati 23 kuni 27 soojakraadi.