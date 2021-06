Soojad ilmad panid sinivetika Läänemeres vohama

«Sinivetikad moodustavad veepinnal õlitaolise kihi. Kui see koht muutub paksuks ja tihedaks, siis sinivetikad surevad ja moodustavad haisva löga. Mõned sinivetikad toodavad surres mürke, mis on inimestele ja loomadele ohtlikud,» märkis ilmateenistus ja lisas, et kui sinivetikad on vees, siis parem ujuma sinna mitte minna.