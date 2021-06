Laupäeval sajab mitmel pool hooti vihma ning on äikest

Öö vastu laupäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on enne keskööd muutliku suunaga, pärast keskööd valdavalt lõunakaare tuul 2-7, hommikul saartel kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-6 m/s. Laine kõrgus 0,2-0,5 meetrit. Vihma ei tohiks sadada ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on 15-17 kraadi.

Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, mitmel pool on äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s, äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 15-21, Kesk- ja Ida-Eestis 20-25 kraadi.