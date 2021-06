Reedel tuleb kuni 26 kraadi sooja

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 8-13, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-5 meetrit sekundis ja laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 10-13 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikest, saju tõenäosus on suurem Lääne-Eestis. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Sooja on 21-26 kraadi, meretuulega rannikul on jahedam.