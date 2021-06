Ilmateenistuse prognoos: juunikuu tõotab tulla jahedapoolne

Prognoosi kohaselt on kuu esimesel kolmandikul ülekaalus kõrgrõhkkonna mõju. On vaid üksikuid kohatiste vihmahoogudega päevi ja ülekaalus on sajuta ning võrdlemisi soe ilm. Öösiti kõigub õhutemperatuur 10°C ümbruses ning päeval tõuseb 20°C-ni ning kraad kuni kolm ülegi.