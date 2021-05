Nädala lõpu poole tuleb kuni 23 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 3-8 kraadi, maapinna lähedal tuleb kohati 0 kraadi, rannikul on sooja kuni 11 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 15-19, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 1-6 meetrit sekundis. Sooja on 5-11 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.