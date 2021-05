Ilmaprognoos annab lootust päikeseliseks nädalalõpuks

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Mitmel pool on udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja on 3-8 kraadi, maapinnal langeb temperatuur kohati 0 kraadini. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-18, rannikul kohati 10 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8, põhjarannikul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 3-8 kraadi, maapinnal langeb temperatuur kohati 0 kraadini. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, saju tõenäosus on suurim Kagu-Eestis. Puhub põhjakaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Sooja on 13-16, rannikul kohati 10 kraadi.