Esmaspäeval tuleb arvestada vihmavõimalusega

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus tiheneb. Paiguti sajab vihma ja on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 5-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul kiirusega 5-9, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Enne keskööd sajab järve põhjaosas vihma. Nähtavus on mõõdukas, kohati võib esineda udu. Sooja on 7-9 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Õhtul sajuvõimalus väheneb ja pilvisus hõreneb. Puhub läänekaaretuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.