Nädala algus toob endaga vihmapilved

Esmaspäeva öösel jääb ülekaalu kõrgrõhkkonna mõju, taevas on küll õhuke kõrge pilvekiht, aga ilm on sajuta. Vihma võimalus on suurem saartel. Päeval laieneb madalrõhkkonna serv ühes vihmapilvedega üle Eesti, mistõttu suureneb ka äikeseoht. Tuul puhub enamasti kagust ja tugevneb puhanguti 14 meetrit sekundis, äikesepilvede all võib olla tugevamaid puhanguid. Õhtuks pöördub tuul lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12 kraadi, päeval 17 kuni 22 kraadi. Tihedamate sajupilvede all langeb õhutemperatuur alla 15 kraadi.