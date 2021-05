Eeloleva nädala esimene pool tuleb suvine

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva veel muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, puhanguti kuni 13, rannikul 15 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 16-21, meretuulega rannikul 10 kraadi ümber.

Teisipäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Teisipäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18-23, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.