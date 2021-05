Homme tuleb kuni 12 kraadi sooja

Öö hakul on vahelduva pilvisusega ilm. Kesköö paiku saartelt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma ja lörtsi sadama, hommikuks laieneb sadu mandrile. Tuul pöördub itta ja kagusse ja tugevneb 4-10, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, saartel ja läänerannikul on sooja kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 4-7 meetrit sekundis. Laine kõrgus on 0,4-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, õhtul sajud harvenevad. Puhub ida- ja kagutuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Lõuna-Eestis on sooja 8-12, Põhja-Eestis 2-6 kraadi.