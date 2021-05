Lähipäevil õhusooja maksimumid üle 12 kraadi ei kerki

Kolmapäeva öö hakul on mandril vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja pärast südaööd hakkab vihma, sekka ka lörtsi sadama, hommikuks jõuab sadu mandrile. Ida- ja kagutuul tugevneb 4-10 meetrit seksundis, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -1..+3, saartel on sooja kuni 5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, õhtul sajud harvenevad. Põhja-Eestis puhub ida- ja kagutuul, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 5-11, puhanguti 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Põhja-Eestis on sooja 2-5, Lõuna-Eestis 6-12 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab kohati vihma, vastu hommikut jõuab Lõuna-Eestisse uus vihmasadu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, öö hakul saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 1-5 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab vihma, ida pool ka lörtsi. Lääne-Eestis puhub muutlik tuul 1-6, Ida-Eestis pöördub läänekaarde ja tugevneb 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 3-9 kraadi.