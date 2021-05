Pühapäev tuleb valdavalt päikseline

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt läänekaaretuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Iln on peamiselt sajuta. Kohati võib esineda udu, muidu on nähtavus hea. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Virumaa rannikul ulatub loodetuul hommikupoolikul puhanguti 10 m/s, õhtul pöördub tuul kirdesse ning hakkab lõuna poolt alates tugevnema. Sooja on 7-12, rannikul kohati 5 kraadi.