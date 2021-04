Kolmapäeval tuleb kuni 11 kraadi sooja

Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, öö hakul rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 2-7 m/s. Laine kõrgus jäävabas vees on 0,3-0,8 meetrit. Mitmel pool sajab vihma, hommikuks saju tõenäosus väheneb. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 1-2 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega, Kagu-Eestis pilves selgimistega, kuid sajuta ilm. Puhub lääne- ja loode-, saartel ka põhjatuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 7-11, meretuulega rannikul 4-6 kraadi.