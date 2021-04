Laupäeval tuleb kuni seitse kraadi sooja, võib lörtsi sadada

Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Puhub edela- ja lõunatuul 6-11, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, pärast keskööd nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 8-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus on jäävabas vees 1-1,5 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 1-3 kraadi.