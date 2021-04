Nädala lõpus tuleb kuni 12 kraadi sooja

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lund ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis (m/s), hommikul tugevneb Lääne-Eesti rannikualadel lõunatuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kuni +2 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, pärastlõunal on sadu laialdasemalt. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 6-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 23 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lörtsi ja vihma, hommikuks sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 23 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisuse ning lörtsi- ja vihmahoogudega ilm. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 3-8 kraadi.