Eeloleval nädala veel miinuskraadidest lahti ei saa

Kolmapäeval tõmbub madalrõhkkond tasapisi tagasi. Öösel suuremat sadu ei tule. Edelatuule puhanguid on 12, rannikul 15-16 meetrit sekundis. Selgineva taeva korral langeb õhutemperatuur kuni -4 kraadini, rannikul tuleb kuni +2 kraadi. Päeval on siin-seal lörtsi- ja vihmahooge. Puhub mõõdukalt tugev edelatuul. Sooja on 2-7 kraadi.

Neljapäeval eemaldub võimas kõrgetesse õhukihtidesse ulatuv madalrõhuala kaugematele põhjalaiustele. Ukrainast põhja poole tulev madalrõhkkond kandub viimaste andmete kohaselt Venemaa keskoblastite suunas ning selle sadu meile ei ulatu. Nõnda meil madalrõhkkonna mõju väheneb ja öösel on sajuhooge hõredamalt. Tuul pöördub läänekaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kuni +2 kraadi. Päevaks toob aga loodevool niiskust lisaks ning lörtsi- ja vihmahooge on arvukamalt. Loodetuul tugevneb. Sooja on 2-7 kraadi.