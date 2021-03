Lähipäevil veel miinuskraadidest lahti ei saa

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 2-6 kraadi. Päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal alates Loode-Eestist pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.

Neljapäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskööd pilvisus tiheneb. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab kohati vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, enne keskööd põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab kohati vihma ja lörtsi. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub valdavalt loodetuul 2-8 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.