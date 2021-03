Teisipäeval tuleb kuni 12 kraadi sooja

Öösel on saartel üksikute selgimistega, mandril enamasti pilves ilm ja sajab laialdaselt vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, vastu hommikut veidi nõrgeneb. Sooja on 3-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 5-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, hommikuks veidi nõrgeneb. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 3-4 kraadi.

Päeval on pilves ja üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab nõrka vihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 7-12°C, rannikul on kohati vaid 4 kraadi.