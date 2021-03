Lähipäevad veel püsivat kevadsooja ei too

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraadi, saartel ja rannikul tuleb kohati kuni +3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 8-13, meretuulega rannikul kohati 5 kraadi.

Pühapäeva öösel pilvkate tiheneb ning alates saartest hakkab vihma sadama. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 13 m/s, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 1-5 kraadi. Hommikupoolikul on peamiselt pilves ilm, mandril sajab laialdaselt vihma, saartel on sadu lõppenud. Päeva jooksul lääne poolt alates pilved kõikjal hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.