Eesti esimene riiklik ilmaäpp sai nime

Uue nime tuletas žürii rahva poolt pakutud nimest Ilm, millele liideti agentuuri poolt plussmärk juurde, et paremini esile tuua äpi erisusi, mis teistel samalaadsetel äppidel puuduvad. Tänase rahvusvahelise meteoroloogiapäeva puhul tegi Keskkonnaagentuur teatavaks uue ilmaäpi nime Ilm+. Äpp ise jõuab huvilisteni lähikuudel.

«Valikul lähtusime aga sellest, et nimi oleks lühike, ühtselt arusaadav ja sisule viitav. Lisaks vaatasime, et sama nime poleks juba võetud. Näiteks paar populaarset nimevarianti olid juba eelnevalt registreeritud,» sõnas Pudova. Ilm+ hakkab edastama Eesti asukohapõhist ilmaprognoosi, lisaks leiab sealt vaatlusandmeid ilmajaamadest, kaugseire tulemusi, jääkaardi ja palju muudki.

Ilmaäppi eristab teistest samalaadsetest näiteks asukohapõhised push-teated ohtlike ilmastikunähtuste kohta, mis tulevad otse ekraanile. Lisaks ilmahuviliste enda vabatahtlikud vaatlused ehk võimalus on ka ise äppi ilmainfot edastada.

Kliima soojenemine põhjustab üha sagedamini ekstreemseid ja ohtlikke ilmastikunähtusi. Sellest tulenevalt on vajadus kvaliteetse hoiatamisteenuse järele ning oluline on, et kasutajad saaksid edastada oma ilmavaatlusi, panustades sellega ilmaprognooside ja -hoiatuste kvaliteeti. «Äpi funktsionaalsuste abil populariseerime ka ilmavaatlusi ja suuname tähelepanu ilmastikule ning ka ohtlikele ilmanähtustele ja tõstame ühtlasi ka inimeste teadlikkust kliimamuutuste kohta,» rääkis Pudova.