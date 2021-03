Eeloleva nädala keskpaigas on oodata kuni üheksa kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Puhub läänekaaretuul 3-8, ennelõunal rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Külma on 3-8, pikemate selgimiste korral paiguti -13 kraadi. Saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -2 kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 1-5, Lääne-Eestis kohati kuni 9 kraadi.