Sooja kevadilma niipea ei tule

«Kalendri järgi hakkab peagi kätte jõudma astronoomiline kevad, kuid lähiajal on tujukal märtsikuul meile varuks veel nii miinuskraade, tugevat tuult kui ka lund,» kirjeldas sünoptik Kairo Kiitsak. Võimsa kõrgrõhkkonna idaservas lisandub põhjavoolus külma ja niisket õhku. Kõledust lisab põhjakaarest puhuv tuul. Õhutemperatuuri pendeldamine plussi ja miinuse vahet soosib ka libedust.

Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal hakkab alates Põhja-Eestist lund sadama. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul tugevneb saartel ja põhjarannikul kirde- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on püsib ühe külmakraadi ja kolme soojakraadi vahel.

Reede päevaks saavutab ülekaalu kõrgrõhuhari. Öösel liigub lumesajuala põhjast lõunasse üle Eesti. Päev on olulise sajuta, ennelõunal võib veel mõnel pool hooti lund sadada. Põhja- ja kirdetuul on jätkuvalt tugev ja õhtuks veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -9 kraadi, päeval -1 kuni -6 kraadi.