Teisipäeval tuleb kuni kaheksa kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, lörtsi või vihma. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, öö hakul põhjarannikul edelatuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5, kohati kuni -8 kraadi. Teedel on libeduseoht!