Eelolev nädal algab pilviselt ja sajuselt

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd läheb sadu mitmel pool üle lumeks. Mitmel pool on jäidet. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lörtsi ja vihma, ennelõunal kohati ka lund. Puhub läänekaaretuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, paiguti -9 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lörtsi. Puhub valdavalt läänekaaretuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.