Kolmapäeval tuleb kuni 20 kraadi külma

Öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Pärast keskööd Põhja-Eestis pilvkate hõreneb ja sadu lakkab. Tuul puhub Põhja-Eestis kirdest ja idast 7-12, puhanguti 15, põhjarannikul 10-15, puhanguti 20, öö hakul isegi kuni 23 meetrit sekundis. Mandri lõunaosas puhub enne südaööd lõunakaare, saartel läänekaare tuul 3-8, puhanguti 12, saartel kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub tuul kirdesse ja itta ning tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel kuni 18 meetrit sekundis. Saartel on külma 5-10, mandril 11-17, Kirde-Eestis kuni 20 kraadi.

Peipsi järvel puhub enne südaööd ida- ja kagutuul 4-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast keskööd ida- ja kirdetuul 7-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sajab lund ja tuiskab, hommiku poole läheb põhja poolt alates kuivemaks. Nähtavus on mõõdukas, sajus halb. Külma on 12-14, põhja pool kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva päeval on Põhja-Eestis selge ja kuiv ilm. Lõuna-Eestis on pilvisem ja lumehoogudega ilm, pärastlõunal läheb kõikjal selgemaks. Puhub kirde- ja idatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 17-20 meetrit sekundis. Pärastlõunal ida- ja kagutuul nõrgeneb järk-järgult. Külma on 7-12, saartel kohati 5 kraadi.