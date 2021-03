Teisipäeval tuleb kuni 16 kraadi külma

Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja hommikul sajab kohati lund. Tuul pöördub põhjakaarest lõunakaarde ja puhub 1-7 meetrit sekundis, öö hakul ja hommikul saartel puhanguti 10-12 meetrit sekundis. Lääne-Eestis on külma 4-10, Ida-Eestis 10-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Hommikul sajab põhjaosas kerget lund ja nähtavus on peamiselt hea. Külma on 9-12 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund ja lörtsi, kohati tuiskab. Mitmel pool on jäidet. Puhub lõunakaare tuul 4-9, puhanguti 12, Lääne-Eesti saartel edela- ja läänetuul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul pöördub Põhja-Eestis itta ja kirdesse 8-15, rannikul puhanguti 18-23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni +3 kraadi, Ida-Eestis tuleb külma 1-7 kraadi.