Härmatis teeb teed kohati libedaks

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked. Kohati võib esineda härmatist, mis tekitab libedust, eriti sildadel, ristmikel ning kiirendus- ja aeglustusradadel.

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul selge sajuta ilm. Õhutemperatuur on nulli lähedane ning teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega.