Nädala teises pooles pöörab ilm jälle külmemaks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-10 meetrit sekundis. Hommikuks pöördub tuul loodesse ja tugevneb rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval taevas selgineb, vaid hommikupoolikul on Lõuna-Eestis pilvisem ja kohati võib veel vihma ja lörtsi sadada. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 2-8 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -1 kuni +2, sisemaal tuleb 1-5 kraadi külma. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul pilvisus tiheneb ja põhjarannikul võib veidi sadada. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, puhanguti 14, õhtul Virumaa rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 2-7 kraadi.