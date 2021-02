Neljapäeval tuleb kuni kümme kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Ida-Eestis on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 13 m/s. Aeg-ajalt sajab vähest vihma. Nähtavus on mõõdukas, hommikupoolikul on udu. Külma on 1-3 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 3-8, saartel kuni 10 kraadi.