Riigi aastapäeval tuleb kuni viis kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma, hommikuks sadu hõreneb. Mitmel pool tekib udu ja on jäiteoht. Tuul pöördub läänekaarde ja puhub 3-8, öö hakul Ida-Eestis kagutuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +2 kraadi, hommikuks tõuseb.

Peipsi järvel puhub kagutuul 5-9, puhanguti kuni 13 m/s, hommikuks nõrgeneb ja pöördub edelasse. Sajab lund, lörtsi ja vihma. Nähtavus on halb, hommikul on paiguti udu. Õhutemperatuur on öö hakul vahemikus -2 kuni -4 kraadi, hommikuks tõuseb.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Ennelõunal püsib kohati udu. Edelatuul tugevneb 5-11, pärastlõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Tuleb 1-5 kraadi sooja.