Transpordiamet hoiatab väga suure jäiteohu eest

Pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed soolamärjad või soolaniisked. Kõrvalteedel tuleks arvestada kinnisõidetud lumega ja paiguti libedamate teeoludega. Õhutemperatuur on saartel ja Lääne-Eestis nullkraadi ümber, mujal püsib jätkuvalt miinuspoolel. Märkimisväärseid sademeid ei esine.

Laupäeva õhtul on pilves ilm. Lääne-Eestis on õhutemperatuurid kergelt plussis ja on oodata vihma, lörtsi ning teatud määral ka jäävihma. Ida-Eestis on õhutemperatuur kergelt miinuses ja sajab lund. Paiguti võib olla udu. Öösel jõuab pehmem õhumass läänest ka Ida-Eestisse ning temperatuur tõuseb plussi. Lumesadu muutub lörtsiks ja järk-järgult vihmaks. Teedel on väga suur jäiteoht.