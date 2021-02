Eelolev öö toob kohati kuni 28 miinuskraadi

Öösel taevas selgineb ning saartel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 21-26, kohati 28 kraadi, saartel 12-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt idakaare tuul 2-5 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 23-25 kraadi.