Teedel püsib libedaoht

Esmaspäeval pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed soolamärjad, soolaniisked või soolalumesegused, edastas transpordiamet Väiksemad teed võivad olla jätkuvalt lumised. Pilvisus hakkab vaikselt hõrenema. Lund sajab kohati looderannikul ja saarte ümbruses. Temperatuurid püsivad miinuspoolel.

Õhtul ja öösel on vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Lumesadu on oodata peamiselt rannikualadel. Tee- ja õhutemperatuurid püsivad kindlalt miinuspoolel, selgimiste ajal võib öösel õhutemperatuur Ida-Eestis langeda kuni 25 külmakraadini. Teedel on libedaoht.