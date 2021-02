Eelolev nädal jätkub arktilise külmaga

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 8-13, Kagu-Eestis kuni 16 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib kerget lund sadada. Puhub valdavalt idakaaretuul 2-7 m/s. Külma on 6-11 kraadi.

Teisipäeva öösel pilvisus hõreneb. Kohati võib sadada kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur langeb 15-20, kohati 23 miinuskraadini, rannikul paiguti 8-11 kraadini alla nulli. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 8-14 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 16-22, kohati 25, rannikul paiguti 9-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 2-7 m/s. Külma on 11-16, rannikul kohati 8 kraadi.

Neljapäeva öö on pilvisemaks tõmbuva taeva korral õhutemperatuuriga -10 kuni -15, idapoolsetes maakondades tuleb kuni -20 kraadi. Päeval tuleb külma 9-14 kraadi, idatuul võib väga tugevaks paisuda ja õhtupoolikul hakkab lund sadama.