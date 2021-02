EESTI LUMEKAART ⟩ Tallinn paistab silma lumerohkusega

Suurima lumerohkusega hiilgavad Läti piiri äärsed alad: Tuulemäe sademete mõõtejaamas on välja mõõdetud lausa 48 cm lund. Kaugele maha ei jää ka Kirde-Eesti. Jõhvi mõõtejaamas on maha tulnud 44 cm ning Tudu punktis 40 cm lund.

Neljandal kohal ongi Tallinn koos Kehraga (30 cm). Pealinna lumerekord on siiski veel kaugel - see pärineb aastast 2010, siis mõõdeti Harku mõõtejaamas lume paksuseks 62 cm.

Lumega on kaetud aga kogu Eesti ning vähemalt 5 cm on maha tulnud vähemalt igas mõõtejaamas. Väikseim lume hulk on Kihnus (5 cm), millele järgneb Saaremaa edelaosas paikev Sõrve (7 cm). Samas ei saaks öelda, et saartel lund vähe oleks. Näiteks Saaremaa keskosas asuvas Uue-Kõve jaamas mõõdeti hommikul lumekihi paksuseks 23 cm.