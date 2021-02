Teisipäeval tuleb kuni kümme kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab kohati lund, kesköö paiku jõuab saartele uus sajuala, mis levib mandrile. Sajab lund, kohati tuiskab, saartel ja läänerannikul sajab ka lörtsi ja on jäiteoht. Tuul pöördub läänekaarest lõunasse ja kagusse ning puhub 3-8, pärast südaööd saartel ja läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Külma on 3-10 kraadi, hommikuks tõuseb õhutemperatuur Lääne-Eestis lühiajaliselt vahemikku -1 kuni +1 kraadi.