Ilmateenistus võttis kasutusele uuenenud kliimanormid

Uute kliimanormide järgi on Eesti aasta keskmine õhutemperatuur 6,4 kraadi, mis on võrreldes varasema perioodiga (1981-2010) 0,4 kraadi võrra kõrgem. Kuude lõikes on Eesti keskmine õhutemperatuur peaaegu kõikidel kuudel tõusnud, mõnel kuul rohkem ja mõnel kuul vaid pisut.

Kõige suurem muutus on detsembris – kuu keskmine õhutemperatuur on tõusnud ühe kraadi võrra. Veebruari ja novembri kuu keskmine õhutemperatuur on tõusnud 0,7 kraadi. Oktoobri keskmine õhutemperatuur on aga muutumatu. Mai keskmine õhutemperatuur on muutunud vaid 0,1 kraadi.