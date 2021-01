Lumelisa ja tuisk muudavad teeolud öösel keerulisemaks

Pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed soolamärjad või soolalumesegused. Väiksemad teed on lumised. Mitmel pool Eestis sajab lund. Õhutemperatuur püsib miinuspoolel, rannikul aga nullkraadi ümbruses ja esineb jäiteoht.

Täna õhtul ja öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Paljudes piirkondades üle Eesti sajab lund ja paiguti tuiskab. Kõige rohkem on oodata lumesadu Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis ja saartel. Õhu- ja teetemperatuurid on miinuspoolel, kuid rannikualadel nullkraadi piires ning libeduse oht on suur.