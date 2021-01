Veebruari algus toob läbivaid miinuskraade

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Külma on 4-10, kohati -14 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8 m/s. Külma on 1-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, hommikul on sadu laialdasem. Tuul pöördub läänekaarest kagusse 3-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 4-10 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, pärastlõunal levib Edela-Eestist kirdesse tihedam lumesadu ja kohati tuiskab. Puhub kagu- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1-6 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 4-10, saartel ja läänerannikul loodetuul 8-12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 4-10 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab, õhtuks sadu hõreneb. Tuul pöördub läände ja loodesse 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 3-8 kraadi.

Neljapäeval on kaugeneva madalrõhkkonna järel veel üksikuid lumehooge. Loode- ja põhjatuul on öösel tugev, päeva peale jääb nõrgemaks. Külma on öösel 7-12, päeval 4-9 kraadi.