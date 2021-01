Ilm läheb nädala lõpu poole pehmeks

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 4-9, hommikuks tugevneb kagutuul saartel ja rannikul kuni 11, puhanguti kuni 16 m/s. Saartel ja läänerannikul on külma 3-9, mandril 10-16, kohati 19 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Saartelt alates hakkab lund sadama ja tuiskab. Puhub kagutuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on saartel 3-7, mandril 8-14 kraadi, õhtul temperatuur saartel tõuseb.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, saartelt alates läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks ning on jäidet. Puhub kagutuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, pärast keskööd pöördub saartelt alates lõunasse ja edelasse ning nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on öö hakul saartel vahemikus 0 kuni -4 kraadi, mandril -6 kuni -12 kraadi, hommikuks tõuseb saartel ja Lääne-Eestis vahemikku -1 kuni +4, ida pool -2 kuni -9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Lumesadu läheb lääne poolt alates järk-järgult üle lörtsiks ja vihmaks ning on jäidet. Õhtuks sadu Lääne-Eestis lakkab. Tuul pöördub kõikjal lõunasse- ja edelasse ning puhub 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku -1 kuni +4 kraadi.